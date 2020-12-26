ترامب : لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب فى تغريدة نشرها عبر موقع تويتر: "لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها". كما أضاف "المحكمة العليا كانت ضعيفة فى تعاطيها مع تزوير الانتخابات". وقبل أيام، كررت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى، تأكيدها أنها ستطلب مجدداً من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات، وذلك فى أحدث مساعى الحملة لإبطال العملية الانتخابية والتشكيك فى شرعية فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن.

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