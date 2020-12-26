الجيش المالى يقتل 10 إرهابيين بعد تعرض إحدى وحداته لهجوم

جدة - نرمين السيد - وأكد الجيش -فى بيان بثته الإذاعة المالية اليوم السبت- أنه بعد تعرض قافلة تابعة للقوات المسلحة المالية وسط البلاد بين دينانجورو وموندورو لهجوم إرهابى، تلقت كتيبة من القوات المسلحة المالية دعمًا من القوات الجوية.
وتابع البيان: بفضل الدعم الجوى؛ تمكن الجيش المالى من قتل عشرة إرهابيين، ولم تسجل أية خسائر فى صفوف الجيش المالى.
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