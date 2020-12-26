الكويت تعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح فايزر

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، بدء أعمال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" اعتبارا من غدا الأحد.

وقال الدكتور عبد الله السند المتحدث باسم وزارة الصحة في الكويت إن الحملة تبدأ بتطعيم الفئات ذات الأولوية من العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح المسؤول الكويتي أنه لم يتم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة بعد مرور نحو 48 ساعة على الأقراد المتلقين لقاح كورونا خلال الافتتاح التجريبي للحملة.

كانت لكويت أعلنت الأسبوع الماضي، وصول أول دفعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" إلى البلاد، تمهيدا لبدء حملة تطعيم واسعة ضد المرض.

وتلقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الخميس، الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، بعد ثبوت فعالية وأمان اللقاح.