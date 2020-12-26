غرامات صارمة .. قرار عاجل من الإمارات بشأن احتفالات رأس السنة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اليوم السبت، إجراءات الاحتفالات برأس السنة.

قررت اللجنة المسؤولة عن الوضع الوبائي في دبي حظر التجمعات العائلية والاجتماعية الخاصة لأكثر من 30 شخصا.

شمل قرار اللجنة الإماراتية فرض غرامة 50 ألف درهم لمن قام بالدعوة أو تنظيم تجمع يخالف تلك الشروط، وزيادة العدد عن 30 فرد، مع فرض 15 ألف درهم على كل مشارك.

وأضافت بحسب بيان حكومي، أنه سيتم البدء في حملات تفتيشية لتأكيد الالتزام بالتدابير الوقائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق الغرامات على المخالفين.

وطالبت اللجنة بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام بمسافة 4 أمتار.