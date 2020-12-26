زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق تركيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فى بيان، أن الزلزال وقع فى قضاء سيفريجة التابعة لألازيج، وكان مصدره على عمق 11.57 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم تنشر السلطات التركية حتى الآن أى معلومات بشأن إصابات أو وقوع خسائر مادية جراء الزلزال.

وشهدت تركيا وخاصة شرق البلاد فى السنوات الماضية سلسلة من الزلازل المدمرة ضرب آخرها ولاية إزمير وأودى بحياة 116 شخصا.