100 ألف سجلوا لتلقي اللقاح.. الكويت تكشف حقيقة ظهور إصابات بسلالة كورونا الجديدة

دشن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أمس، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مركز الكويت للتطعيم بمعرض الكويت الدولي، وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر صحية أن أكثر من ألف شخص تلقوا التطعيم في اليوم الأول للحملة، وأن المنصة المخصصة لتسجيل الراغبين بتلقي اللقاح شهدت إقبالًا كثيفًا عقب انطلاق الحملة حيث ارتفع عدد المسجلين إلى أكثر من 100 ألف.

ومن جانبه، أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح عدم اكتشاف أي سلالات جديدة لفيروس كورونا حتى الآن في الكويت، وسط مخاوف عالمية من انتشارها بعد ظهورها في بريطانيا.

وقال وزير الصحة الكويتي للصحفيين عقب تدشين حملة التطعيم: "إن الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن سلالات جديدة، لم تصلنا من الجهات الرسمية بشكل واضح، حول ماهية الفيروس، أو الجين الخاص به، حتى يتم التعامل معه".

ومن المقرر أن تدشن وزارة الصحة الكويتية غدا الأحد، رسميًا حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» بعد نجاح انطلاقها تجريبيا الخميس الماضي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس الامة في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض.

وقال الدكتور عبد الله السند المتحدث باسم وزارة الصحة في الكويت إن الحملة تبدأ بتطعيم الفئات ذات الأولوية من العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح المسؤول الكويتي أنه لم يتم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة بعد مرور نحو 48 ساعة على الأقراد المتلقين لقاح كورونا خلال الافتتاح التجريبي للحملة.

وكانت الكويت أعلنت الأسبوع الماضي، وصول أول دفعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" إلى البلاد، تمهيدا لبدء حملة تطعيم واسعة ضد المرض.