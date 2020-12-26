لإرباك حسابات إدارة بايدن.. صحيفة كويتية: إيران تنقل صواريخ وطائرات مسيرة إلى العراق

ذكرت مصادر إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني نقل صواريخ "آرش" قصيرة المدى الدقيقة، وطائرات مسيرة مصنعة إيرانيًا إلى العراق.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها إن الصورايخ التي نقلت إلى العراق مملوكة للحرس الثوري الإيراني وهي صواريخ موجهة قصيرة المدى ودقيقة، يصل مدى دقة تصويبها إلى 7 أمتار.

وأوضحت المصادر أن الطائرات المسيرة التي نقلت إلى العراق، تم تخزينها في مواقع شديدة الحراسة في المحافظات الجنوبية العراقية.

وقالت الصحيفة إن عملية نقل صواريخ "آرش" الإيرانية والطائرات المسيرة تمت على مرحلتين، عن طريق منفذ شلمجة الحدودي بين إيران والعراق، وبإشراف عناصر إيرانية.

وأوضحت المصادر أن الصواريخ والطائرات تم تخزينها في معسكرات تابعة للفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران، وتحت إشراف ضباط وعناصر إيرانية تنتمي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وكشفت الصحيفة عن إرسال وحدتين من ضباط الحرس الثوري الإيراني إلى العراق، رفقة الصواريخ والطائرات، وتأخذ هذه الوحدات الأمر مباشرة من قائد قوات قدس الجنرال اسماعيل قاآني، الذي زار العراق خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الحرس الثوري الإيراني قد يشن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على عدة أهداف لا تقتصر على العراق فحسب.

وأكدت أن هذه الأهداف قد تشمل دول المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، وأن هذه الهجمات قد تنفذ بعد رحيل ترامب ووصول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن للبيت الأبيض، لإرباك حسابات إدارة بايدن في المنطقة.

وتوضح المصادر أنه خلال زيارة قائد فيلق قدس الإيراني اسماعيل قاآني إلى العراق، جرى نقاش حول إمكانية الرد على مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة على إسرائيل مباشرة عبر الأراضي العراقية.