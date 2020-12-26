تزامنًا مع تداعيات كورونا.. أكبر 10 اقتصادات في العالم خلال 2020

كشف تقرير سنوي لمركز البحوث الاقتصادية والتجارية حول أكبر الاقتصادات في العالم، حيث توقع التقرير أن تصبح الصين صاحبة أقوى اقتصاد في العالم بحلول السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب التقرير، فإن الصين ستتغلب على أمريكا كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2028، أي قبل 5 سنوات مما كان متوقعًا، وفقًا لقناة "إن.بي.سي" الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا قلبت التنافس مع الولايات المتحدة لصالح الصين.

ولفت التقرير إلى أن اليابان ستظل أكبر ثالث اقتصاد في العالم حتى أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، حيث توقع التقرير أن تتغلب عليها الهند في تلك الفترة، وهذا يعني تراجع ألمانيا من المركز الرابع إلى المركز الخامس، لكن الماكينات الألمانية في اللحظة الحالية لا تزال تسيطر على المركز الرابع، وبريطانيا في المركز الخامس، والهند في المركز السادس، وفرنسا في المركز السابع.

وحلت بريطانيا في المركز الخامس ضمن أقوى اقتصادات في العالم، وذلك على الرغم من معاناتها من الركود العميق بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب التقرير.

وجاء في المركز الثامن إيطاليا، وتليها كندا، وأخيرًا كوريا الجنوبية.

وتوقع التقرير أن الهند ستقفز إلى المركز الثالث بحلول عام 2030، وذلك على الرغم من تراجعها على حساب الاقتصاد البريطاني الذي دفع نظيره الهندي من المركز الخامس إلى السادس هذا العام.

ويضيف التقرير: "الهند خرجت عن مسارها بسبب تأثير وباء كورونا، ونتيجة لذلك، تفوقت المملكة المتحدة على الهند في توقعات هذا العام، وستظل في المقدمة حتى عام 2024 إلى أن تتولى الهند مهامها مرة أخرى".

وأرجع التقرير سبب تقدم بريطانيا على الهند إلى ضعف الروبية الهندية.

وشكلت أوروبا بحسب التقرير 19% من إجمالي الناتج لأكبر 10 اقتصادات عالمية في 2020، لكن هذا الرقم سينخفض إلى 19% بحلول عام 2035 أو أقل إذا كان هناك انقسام حاد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.