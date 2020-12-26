استخراج رخصة قيادة للمقيمين بدبي الوثائق المطلوبة والخطوات 2021

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عمر شويل - جدة استخراج رخصة قيادة للمقيمين بدبي للمقيمين في دولة الإمارات، تتم بخطوات وتكلفة بسيطة، فإذا كنت مقيمًا في دبي، فبلا شك يمكنك الحصول على رخصة قيادة، خاصة أن دبي والإمارات عمومًا، مدينة كبيرة وبها الكثير من المعالم، التي تستحق الزيارة، بالإضافة إلى أن تلك الرخصة تسهل عليك الانتقال داخل المدينة العريقة.

استخراج رخصة قيادة للمقيمين بدبي

إذا أردت استخراج رخصة قيادة وأنت مقيم في الإمارات، يجب عليك اتباع عددًا من الشروط والإجراءات، وأبرزها إحضار المستندات والوثائق المطلوبة، وهي كالتالي:

أصل وصورة من بطاقة الهوية الإماراتية.

صورة من جواز السفر الخاص بك، بالإضافة إلى صفحة التأشيرة.

أحضر 8 صور شخصية لك، مثل حجم صورة جواز السفر.

أحضر شهادة تفيد بعد ممانعة الكفيل الخاص بك إصادار الرخصة.

أحضر شهادة فحص العيون.

إذا كان عمرك كمقيم أقل من 21 عامًا، يجب عليك إحضار شهادة إفادة بأن هيئة الطرق وال مواصلات في دبي، لا تمانع من حصولك على الرخصة والقيادة.

يجب عليك التأكد من توفير كافة المستندات المطلوبة.

تذكر أن هناك عددًا من المهن، ممنوعة من الحصول على رخصة القيادة في الإمارات، منها الأطباء والمحامين والإداريين وغيرهم، ويمكن التأكد من هذا المنع من مدرسة تعليم القيادة في دبي، ولكن إذا قمت بعمل تجديد إقامة عمل في الإمارات عام 2021م، يمكنك الحصول على الترخيص بكل سهولة.

شروط استخراج رخصة قيادة بالإمارات

أحضر كافة الوثائق والمستندات المطلوبة. يجب أن تكون قد أتممت ال18 عامًا. يجب ألا تعمل بمهنة ممنوعة من الحصول على الرخصة.

خطوات الحصول على رخصة القيادة في دبي

يمكنك الحصول على شهادة فحص العين، من إحدى مدارس القيادة المتوفرة. قم بالتسجيل في إحدى مدارس القيادة في دبي، خاصة المعتمدة لدى هيئة الطرق والمواصلات، وقد إليها كافة المستندات المطلوبة. سوف تحصل في أول مرة على رخصة قيادة مؤقتة، تؤهلك لخوض التدريب داخل المدرسة. يمكنك الانتهاء من كافة الدروس النظرية، التابعة للمدرسة وذلك إما بالحضور أو عن بعد. يجب عليك اجتياز الاختبار النظري، حتى تتأهل لإجراء الاختبارات العملية. عقب المرور بالاختبار العملي، سوف تتأهل لاجتياز عملية التقييم الداخلي. ثم تتأهل لخوض دروس الطرق السريعة، بالإضافة إلى الطرق الداخلية في المدينة. ثم التأهل بعد ذلك، إلى اختبار الاصطفاف. ثم يأتي موعد الاختبار النهائي، في أحد الطرق التي ترشحها هيئة دبي للطرق والمواصلات. إذا لم تنجح في اجتياز تلك الاختبارات، سوف يتم إعدادك وفقًا ل7 دروس إضافية من جانب المدرسة، قبل تقديم طلب جديد للحصول على الرخصة.

نصائح لاجتياز اختبار الطريق في دبي

احرص على عدم ارتداء أية نظارات شمسية؛ نظرًا لأن الفاحص يقوم بمراقبة حركة عينيك أثناء قيامك بالقيادة. يجب عليك الالتزام التام بتعليمات الفاحص دون مجادلة. قم بضبط المرآة الوسطى. اربط حزام الأمان ولا تنس طلب ذلك من كل الركاب معك. لا تتوتر وكن واثقًا، ولا تنحرف عن السرعة المقررة لك. حتى وإن كان الشارع خاليًا، لا تنس التوقف والالتزام بإشارة المرور. لا تنس ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات حولك. لا تغير مسارك فجأة دون التحقق من المركبات حولك، والتحقق من ذلك عبر المرايا الجانبية. لا تندفع بسرعة دون التحقق من وجود مركبات أخرى، وذلك عند مرورك بالتقاطعات. كن حريصًا عند استخدام الفرامل، فلا تفعلها بشكل مفاجيء. إذا طلب منك الفاحص إيقاف السيارة، قم بإيقافها على جانب الطريق.

تكلفة رخصة القيادة في دبي 2021