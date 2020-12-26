رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 1442

نظام نور من أهم المنصات الإلكترونية التي صممِتها وزارة التربية والتعليم السعودي، وعملت الوزارة على تطويرها من أجل تقديم خدمة أفضل، ولقد تنوعت خدمات نظام نور الإلكترونية فهو يقدم خدمات للمدارس وموظفي العملية التعليمية والطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور فهو يعتبر منظومة تربوية تقدم فيما يقرب من 2763 خدمة إلكترونية، وأهم ما يميز نظام نور أنه يعتبر حلقة ربط بين الإدارة المدرسية ومعلمي العملية التعليمية وبين ولي الأمر والطالب، ومن أبرز ما يقدمه نظام نور أنه يسمح لولي الأمر تسجيل أبنائهم المتقدمين للصف الأول الإبتدائي، كما يعرض جميع نتائج المراحل التعليمية المختلفة.

رابط نظام نور 1442

وفي الوقت الحاضر وخاصة بعد انتهاء المرحلة الإبتدائية أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري ينتظر جميع أولياء الأمور بلهفة موعد الإعلان عن نتيجة الفصل الأول، وهنا تزداد عملية البحث عن رابط نظام نور المسئول عن عرض جميع نتائج المراحل الدراسية.

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور

تسجيل اسم المستخدم

تسجيل كلمة المرور

وإدخال رمز التحقيق

التأكد من صحة جميع المعلومات المُسجلة

الضغط على تسجيل الدخول

الدخول عي خانة الإستعلام عن النتائج

اختيار المرحلة التعليمية

وإدخال رقم الهوية والضغط على كلمة عرض لتعرض النتيجة بكافة تفاصيلها.

يهدف نظام نور التعليمي إلى توفير المزيد من الوقت والجهد على جميع طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة

التعليمي إلى توفير المزيد من الوقت والجهد على جميع طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة يسمح نظام نور بتسجيل ولي الأمر مرحلة جديدة لأبنائهم كالمرحلة الإبتدائية والثانوية والحصول على كود المرحلة

تسجيل الغياب اليدوي عن طريق تحديد يوم الغياب مع ذكر سبب الغياب

عرض نتائج جميع المراحل التعليمية.

خطوات الاستعلام عن نتائج المراحل التعليمية المختلفة برقم الهوية الوطنيةخدمات نظام نور التعليمي

الجدير بالذكر أن نظام نور التعليمي نظام سلس خالي من التَعقِيدات حيثُ أنه تم تصميم النظام بشكل يَسهل التعامل معه، كما أنه خالي من الأخطاء، فهو يَعكس الرؤية التي تسعى إليها المملكة في تحقيقها في عام 2030 فهو نظام إلكتروني يواكب التقدم التكنولوجي بالإضافة أنه يمثل النظام الذي تتبعه المملكة في تطبيق نظام التعليم عن بُعد.