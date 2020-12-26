وزير الثقافة الأردني يدرس شمول الفنانين في نظام الضمان الاجتماعي

قام الدكتور / باسم الطويسي وزير الثقافة مع السيد حازم الرحاحلة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبحث على البدائل التي تشمل دخول الفنانين الأردنيين في نظام حزم الضمان الاجتماعي المناسب لهم ولوظيفتهم حيث قال الدكتور باسم الطويسي وزير الثقافة يوم السبت خلال البيان الصحفي :

ان الإدارة معنية بتوفير العيش الكريم والاستقرار والأمن المعيشي لأعضاء النقابة ومنتسبيها من خلال شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، لما للفنانين الأردنيين من مكانة خاصة عبر مساهمتهم في بناء الوجدان الوطني ودعم الصناعات الثقافية وحمل رسالة الأردن وخطابه الحضاري، والدور المهم في تعزيز الهوية الوطنية.

جهود وزارة الثقافة في شمول الفنانين الأردنيين في نظام حزم الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الثقافة أنها تبذل قصارى جهدها لمساندة الفنانين الأردنيين في هذه الأيام الصعبة، وكما أن وزارة الثقافة تعمل مع نقابة الفنانين الأردنيين للتصدي للصعوبات التي يواجها صندوق نقابة الفنانين في جائحة فيروس كورونا المستجد، وأنها تعمل علي تقديم حلول قابلة للتنفيذ سريعاً، وأيضاً أوضح السيد/ حازم الرحاحلة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن المؤسسة بأكملها تحرص على شمول كل القوى العاملة في المملكة الأردنية تحت مظلة الضمان الاجتماعي لتوفر لهم الحماية من الناحية الاجتماعية ويوفرون لهم أيضاً عيش حياة كريمة لهم ولأسرتهم. وأكد السيد حازم الرحاحلة أنه سيقوم بدراسة آلية شمول كل من ينتسب لنقابة الفنانين الأردنيين تحت مظلة الضمان الاجتماعي نظراً لأدوارهم المهمة للوطن والمجتمع.

تضرر معظم الفنانين من جائحة فيروس كورونا ودور وزير الثقافة

قد أوضح الفنان/ حسين الخطيب نقيب الفنانين الأردنيين في اللقاء الذي حضره العديد من الفنانين أن الجهود المبذولة من قبل وزارة الثقافة ومؤسسة الضمان الاجتماعي كبيرة جداً، وقد أضاف الفنان حسين الخطيب أن الفنانين هي من أكثر الفئات المتضررة من انتشار فروس كورونا المستجد مما أدى إلى تدهور ظروف الفنانين المعيشية، وأن الفنان حسين الخطيب يأمل أن الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي يستقرون على قرار يؤمن حياة الفنانين وخاصة الفنانين المتقاعدين في صندوق التقاعد خصوصاً أن الدخل الذي يحصلون عليه من النقابة متوقفاً من شهر مارس الماضي وحتي هذا اليوم.