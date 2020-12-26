أسعار منيو ماك السعودية 2021 للمأكولات والوجبات السريعة وأروع الحلويات والمشروبات

تزايدت عمليات البحث مُؤخرًا لمعرفة أسعار منيو ماك السعودية 2021 لأفضل المأكولات والمشروبات، حيث أن شركة ماكدونالدز المعروفة باسم ماك هي من أفضل مطاعم الوجبات السريعة المتواجدة في المملكة والعالم أجمع، وتُقدم المطاعم العديد من أنواع الأطعمة السريعة التي تتميز بها والتي من أهمها البرجر والبطاطس المقلية المقرمشة والعديد من المشروبات المفضلة للكبار والصغار، بالإضافة إلى بعض وجبات الإفطار السريعة والحلويات المميزة والرائعة والتي يقبل على تناولها الجميع، وتتميز سلسلة مطاعم ماك بالمملكة بأنها تُقدم الكثير من أنواع الشطائر المميزة للكبار والصغار مع هدايا رائعة للأطفال تُجذبهم وتشجعهم على تناول الأطعمة.

أسعار منيو ماك السعودية 2021

تُعد شركة ماكدونالدز في السعودية من الشركات التُجارية التي يملكها العديد من الأشخاص يفتتحون فروع في كافة أنحاء العالم هدفها الأساسي تحقيق الأرباح دون أن تكون داعمة لأي نشاط آخر، وتمتلك الشركة أكثر من 30 ألف فرع حول العالم تستطيع أن تُحقق مليارات الدولارات كل عام، وهي تُقدم العديد من الوجبات السريعة الشهية التي يقبل الأفراد على تناولها من كافة أنحاء العالم للتمتع بالمذاق الرائع، ومن بين الوجبات المميزة التي تقدمها ماكدونالدز ما يلي :

وجبة جراند تشيكن ديلوكس بسعر 23 ريال سعودي.

وجبة ماك عربي بسعر 21 ريال سعودي.

وجبة دبل تشيز برجر بسعر 17 ريال سعودي.

وجبة ماك فيليه سمك بسعر 17 ريال سعودي.

وجبة بطاطس ماك المميزة المقلية بسعر 4 ريال سعودي.

وجبة ماك ناجتس بسعر 9 ريال سعودي.

عروض ماكدونالدز السعودية

ومن أهم العروض المميزة التي تقدمها ماك لعملائها المميزين في كل مكان بأسعار مخفضة ومن بينها :

وجبة ميني آسيوي بقيمة 14 ريال سعودي.

وجبة ماك راب تشيكن بقيمة 12 ريال سعودي.

وجبة بيج ماك لحم بقيمة 18 ريال سعودي.

وجبة كوارتدر باوندر بقيمة 20 ريال سعودي.

وجبة ماك تشيكن بقيمة 18 ريال.

وجبة مشروم ماك بقيمة 26 ريال سعودي.

وجبة مكسيكانو بقيمة 26 ريال.

سندويتشات ماك المميزة

هناك الكثير من الأفراد الذين يفضلون شراء السندويتشات السريعة من ماك من أجل تناولها في وقت أسرع أو أثناء التحرك والعودة أو الذهاب إلى العمل، ومن بين السندويتشات المميزة في المطعم :

سندويتش بيج تيستي الأكثر شهرة بقيمة 16 ريال سعودي.

سندويتش سبايسي ماك تشيكن بقيمة 12 ريال سعودي.

سندويتش دوبل تشيز برجر بقيمة 7 ريال سعودي.

سندويتش تشيكن برجر بقيمة 5 ريال سعودي.

منيو مشروبات ماك

ومن أفضل المشروبات الأكثر طلبًا في ماك :

مشروب كوكاكولا بقيمة 4 ريال سعودي.

مشروب كوكاكولا دايت بقيمة 4 ريال سعودي.

مشروب عصير التفاح بقيمة 4 ريال سعودي.

مشروب حليب بالشوكولاتة بقيمة 2 ريال سعودي.

مشروب عصير البرتقال بقيمة 4 ريال سعودي.

مشروب حليب بالفانيليا بقيمة 2 ريال سعودي.