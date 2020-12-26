طباعة نتائج الاختبارات النهائية من الفورمز 1442 وإرسالها إلى أولياء الأمور

طباعة نتائج الاختبارات النهائية عبر رابط schools.madrasati.sa تعد من أهم الأمور التي يقوم بالبحث عليها المعلمون والمعلمات في الوقت الحالي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتحديد موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف عن بعد، وهذا لأول مرة، لذلك نجد أولياء الأمور والطلاب يطرحون العديد من الأسئلة حول كيفية التعامل مع هذا الوضع الجديد، وقد قام الطلاب بالاستعداد لخوض الاختبارات الخاصة بالفصل الأول، ويقوم المعلمون أيضا بالاستعداد لطرح الاختبارات ومن ثم تصحيحها ورصد الدرجات النهائية وطباعتها لأولياء الأمور، وخلال السطور التالية سنوافيكم بـ كيفية طباعة نتائج الاختبارات 1442.

بداية اختبار الفصل الدراسي الأول لأكثر من خمسة مليون طالب وطالبة

بدء أكثر من ستة مليون طالب وطالبة امتحاناتهم عن بعد في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال البوابة التعليمية منصة مدرستي السعودية التعليمية مع وجود أكثر من أربعمئة ألف معلمة ومعلمة، حيث تمت الاختبارات ولأول مرة عبر المنصة التعليمية الالكترونية لغالبية الطلبة، مع بداية الاختبارات الحضورية لقسم من الطلبة ممن يتلقون التعليم عبر القنوات التعليمية الفضائية أو عن طريق موقع اليوتيوب بواسطة قناة عين دروس الحكومية التعليمية.

أولاً قم بالتوجه إلى منصة مدرستي السعودية

بعد ذلك قم بالدخول إلى office

ثم قم بالضغط على نتيجة الطلاب واختيار النتائج المراد طباعتها، ولكن أولا لا بد من تحويلها إلى pdf

بعد ذلك قم بالضغط على الإجابات، ثم قم بالضغط على مراجعة الإجابات

الآن ستظهر نتائج الطلاب وفقاً للترتيب على المنصة

ولبدء الطباعة قم بتحديد اسم الطالب، بعد ذلك قم بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة بجانب الاسم ثم اختر طباعة الإجابات، ثم قم بتحديد الوجهة على طباعة الملف الموجود بصيغة pdf

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة حفظ

ثم قم بكتابة اسم الطالب في المكان المخصص له أمامك على الصفحة

وأخيراً اضغط على كلمة save، ثم حفظها في ملف

ثم يكرر ذلك مع جميع الطلاب حتى نهاية الطباعة

يمكنم إرسال الملف للإدارة من خلال الضغط على النقطة الموجودة أمام الملف ثم الإرسال.

كيفية طباعة نتائج الاختبارات النهائية إلكترونياً

أولاً قم بالدخول نظام نور بعد ذلك قم بالضغط على الاستعلام عن نتائج نور برقم الهوية يقوم الطالب بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة السر الخاصة به بعد ذلك يقوم الطالب بنقل رَقْم التحقق المرئي الموجود أمامه على الصفحة، ثم يقوم بالضغط على كلمة إرسال الآن يستقبل الطالب رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور ستظهر الصفحة الخاصة بالطالب على نظام نور يقوم الطالب بالضغط على نتائج الطالب بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بولي الأمر الآن يمكنك الاطلاع على النتائج الخاصة بالطالب.

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خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية برقم الهوية