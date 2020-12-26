السعودية تسجل انخفاضا فى إصابات ووفيات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة عبر حسابها بموقع "تويتر"، بأن عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 163 حالة لتصل الحصيلة العامة للمصابين المسجلين إلى 362.066 شخصا، وتعتبر حالات 2.886 منهم نشطة، بينها 383 حرجة. وتشير إحصائية اليوم إلى تراجع نسبى لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى السعودية خلال الأيام الأخيرة، وسجلت المملكة فى 23 ديسمبر 177 حالة، وفى 24 ديسمبر 189، وفى 25 ديسمبر 178.

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