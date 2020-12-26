بريطانيا تسجل 34.693 إصابة و210 وفيات جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 34.693، ليصل إلى مستوى 2.256.005 حالات.

وسبق أن سجلت المملكة المتحدة يوم 22 ديسمبر 36.804 إصابات بالمرض، وفى 23 ديسمبر 39.237 حالة، وفى 24 ديسمبر 39.036، وفى 25 ديسمبر 32.725 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 210 وفيات جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 70.405 متوفين.

ويأتى ذلك بعد أن بلغت الوفيات اليومية بفيروس كورونا فى بريطانيا يوم 22 ديسمبر 691 حالة، وفى 23 ديسمبر 744، وفى 24 ديسمبر 574، وفى 25 ديسمبر 570.