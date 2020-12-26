إيران تستغيث بالإمارات وعمان بعد غرق سفينة في مضيق هرمز

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن السلطات الإيرانية إعلانها، مساء اليوم السبت، عن غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز مدخل الخليج العربي.

وأوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزجان الإيرانية، إسماعيل مكي زادة، أن السفينة انقلبت مساء أمس الجمعة على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز.

وذكر مكي زادة أن الطرف الإيراني أجرى اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحري في الإمارات وعمان وباكستان وكافة السفن التي تعبر مضيق هرمز للعثور على البحارة السبعة الذين كانوا على متن السفينة.

من جانب آخر، لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، فضلًا عن إنقاذ مائة شخص كانوا عالقين؛ إثر انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال العاصمة الإيرانية طهران، وسط عمليات البحث عن مفقودين.

من جهته أفاد الهلال الأحمر الإيراني بالعثور على ستة قتلى جراء الانهيارات، فيما لايزال 16 في عداد المفقودين.

بدوره قال حمید مساعدي، رئيس فريق الإمداد في الاتحاد الإيراني لتسلق الجبال، إن عدد قتلى الانهيارات الثلجية في مرتفعات طهران ارتفع إلى ثمانية، و"لا تزال العمليات جارية للبحث عن مفقودين، وتلقینا العديد من الاتصالات من عائلات أبلغتنا أن هناك من كانوا في المرتفعات ولم يعودوا إلى منازلهم منذ ليلة أمس".