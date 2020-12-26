مركز أبحاث دولي .. الصين أكبر اقتصاد عالمى بحلول 2028

توقع تقرير صادر عن مركز البحوث الاقتصادية والتجارية "CEBR" أن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2028.

وذكر التقرير أن الاقتصاد الصيني سيكون مهيئًا لتحقيق نمو يبلغ 5.7% سنويًا في الفترة من 2021 وحتى 2025، لكنه سيبدأ في أخذ منحنى بطيئًا قليلًا في النمو بمعدل 4.5% من عام 2026 وحتى عام 2030.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بين عامي 2030 وحتى 2035 نحو 3.9%، لافتًا إلى أن التنين الصيني بذلك سيتغلب على الولايات المتحدة بحلول عام 2028.

ولفت التقرير إلى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا قلبت المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في الاقتصاد لصالح بكين، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى الإدارة الماهرة للصين للجائحة، والإغلاق الصارم المبكر الذي فرضته، وهو ما ساهم في تحسن الأداء الاقتصادي الصيني فيما بعد.