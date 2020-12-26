الكشف عن موعد انتهاء صلاحية لقاح كورونا في الكويت

كشفت مصادر داخل وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن موعد انتهاء صلاحية لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل الكويت، وذلك تزامنًا مع إعلان انطلاق حملة التطعيم رسميًا بدءًا من يوم غد.

وقالت مصادر داخل الصحة الكويتية لصحيفة "القبس" الكويتية، إن صلاحية كمية لقاحات فايزر المتوافرة في الكويت حاليا تنتهي حتى ابريل المقبل، موضحة أنها تحفظ بدرجات حرارة بين 60 الى 80 درجة تحت الصفر.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم صرف تلك اللقاحات خلال فترة وجيزة، وذلك قياسا باعداد الراغبين في تلقي اللقاح، والمتزايدة تدريجيا، ومن سيتم التواصل معهم عن طريق القائمين على حملة التطعيم.