انفجار ناشفيل.. تحديد هوية شخص على صلة بالهجوم

نقلت قناة "سي بي إس" الامريكية عن مصدر أمني أن السلطات حددت هوية شخص على صلة بالانفجار الكبير الذي وقع أمس في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.
وهز انفجار ضخم مدينة ناشفيل الأمريكية أمس الجمعة وذلك عقب تلقي الشرطة بلاغات عن وجود سيارة مشبوهة متوقفة في أحد شوارع المدينة، لتنفجر هذه السيارة قبل أن يصل فريق المفرقعات.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بالعثور على أشلاء بشرية قرب موقع الانفجار في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.
ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مصادر في قوات إنفاذ القانون قولها إنهم عثروا على ما يبدو أنه أشلاء بشرية قرب موقع انفجار ناشفيل، لكنهم لم يوضحوا ما إذا كان الرفات يعود لشخص على صلة بتنفيذ التفجير أو إذا كان أحد الضحايا.
وأكدت السلطات الأمريكية عقب ذلك، أن الحادث هو هجوم متعمد، حيث قاموا بعملية تمشيط لجميع المنازل المتواجدة في محيط الحادث.
كما أعلنت سلطات النقل العام في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية وقف حركة الحافلات بالمدينة كإجراء أمني احترازي، كما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية وقف الرحلات الجوية مؤقتا من مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي، بسبب مشاكل في ترددات الملاحة الجوية، عقب الانفجار.
ومن ناحية أخرى، كشف عمدة مدينة ناشفيل الأمريكية، جون كوبر، أن القنبلة التي انفجرت زرعت في الشاحنة عن عمد، معلنا تطبيق حظر تجول في الفترة المسائية في ناشفيل إلى يوم الأحد المقبل".
وذكرت الشرطة الأمريكية أنها لم تعثر على قتلى إثر الانفجار، مضيفة: "لا نملك معلومات عن وجود خطر وشيك يهدد المدينة. ما زلنا في مرحلة التحقيق ولن نكشف تفاصيل الحادث الآن".
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