في خطوات بسيطة استعلم عن مخالفاتك المرورية بالتفصيل

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية، بدأت وزارات وحكومات المملكة العربية السعودية بتحويل كافة الخدمات إلى خدمات إلكترونية ليتم إنجازها عن بعد بشكل أسهل وأبسط، حتى يتم تقليل الحاجة للنزول من المنزل ولتوفير وقت ومجهود أكثر من قِبل المواطنين، وتم تحويل خدمة الاستعلام عن الخدمات المرورية لشكل إلكتروني يتم التوصل إليه بكل سهولة من الانترنت ولا حاجة للذهاب لمكتب المرور للتعرف على تلك المخالفات، وذلك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.

الغرامات المالية للمخالفات المرورية في السعودية

تختلف المخالفات المرورية عن بعضها وباختلافها تختلف قيمة الغرامة المالية المخالفة التي قام المدني بارتكابها، وقامت هيئة المرور بوضع حد أدنى وأقصى لغرامة المخالفة المرورية كالتالي:

فئة الغرامات الأولى

تشمل المخالفات التي غرامتها تبدأ من 100 ريال سعودي حتى 500 ريال سعودي، تختلف قيمتها حسب نوع المخالفة.

فئة الغرامات الثانية

الغرامة لتلك المخالفات تبدأ من 300 ريال سعودي حتى 500 ريال سعودي.

فئة الغرامات الثالثة

تشمل تلك الغرامات المخالفات التي تبدأ قيمتها من 150 ريال سعودي كحد أدنى حتى 300 ريال سعودي كحد أقصى.

فئة الغرامات الرابعة

تشمل مخالفات تلك الفئة غرامة مالية تبدأ من 100 ريال سعودي حتى 2000 روبية سعودية.

فئة الغرامات الخامسة

مبلغ مخالفات فئة الغرامات تلك يبدأ من 3000 ريال سعودي كحد أدنى وصولًا إلى 6000 ريال سعودي كحد أقصى.

فئة الغرامات السادسة

وتعتبر تلك الفئة أعلى قيم الغرامات المالية حيث تصل قيمتها القصوى 10000 ريال سعودي وأدنى حد هو 5000 ريال سعودي.

يتم زيارة موقع منصة أبشر الحكومية على الإنترنت. ومن ثم تسجيل الدخول بكتابة الاسم الشخصي وكتابة رقم الهوية ومن ثم تسجيل رقم التحقق الموجود بالصفحة. ونضغط بعد ذلك على العرض. سنجد أن هناك نافذة جديدة ستظهر تتطلب تسجيل الاسم الشخصي في جميع الملفات التي تطلب ذلك. ومن هنا ستظهر المخالفات المرورية التي تم ارتكابها، مع تحديد وقت ومكان وقوع تلك المخالفة. في حالة وجود خطأ ما في المخالفة يمكن تقدم طعن على المخالفة المرورية من منصة أبشر أيضًا.

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الاستعلام عن المخالفة المرورية من منصة أبشر