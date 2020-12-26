رقم خدمة العملاء لشركة STC المجاني

نعلم جميعا أن شركة الاتصالات السعودية STC هي من أكبر الشركات الموجودة بالسعودية وتتميز خدمات الاتصالات فيها بالتغطية الدائمة ولمدة 24 ساعة ويمكن لعميل الشركة وقتما حدث أي خلل الاتصال على شركة STC وقتما شاء وتنبيه الشركة بالخلل الموجود عنده وستقوم الشركة باعطاءه بعض التعلميات التي يجب اتباعها إلى حين وصول الفنيين الخاصين بالشركة إذا تطلب الأمر أو توجيه العميل لأقرب فرعأرقام شركة STC
يمكن الاتصال على شركة STC بأحد الطرق الموجودة كالآتي:
- يمكن الاتصال ومحادثة خدة العملاء عن طريق الرقم الموحد الذي قامت الشركة بتقديمه وهو الرقم 900
- إذا رغب العميل بتغيير المشغل الخاص به فيمكنه الاتصال على الرقم 0114555555
- وفي حالة رغب العميل بالتحدث من خارج أراضي المملكة العربية السعودية فيمكنه الاتصال على الرقم966114555555
- قدمت الشركة أيضا تطبيقها عبر متجر التطبيقات وهو My STC ويمكن للعميل التحدث مع خدمة العملاء عن طريق هذا التطبيق
- يمكن للعميل إرسال فاكس إذا رغب وذلك عن طريق الرقم المقدم من الشركة لاستقبال الفاكسات 8003030969
خيارات التحدث مع خدمة العملاء في STC
- تتيح الشركة التعامل بأكثر من طريقة لعملائها في تنوع اللغات وغيرها وسنتعلم الطريقة كالآتي
- قم باختيار اللغة حينما يتم الرد عليك من المضيف الآلي عن طريق الاتصال بالرقم 900
- قم بتصنيف المشكلة الخاصة بك وطرحها بكل تفاصيلها
- حالما تنتهي من الخطوات السابق سيتم تحويلك على أحد العاملين بخدمة العملاء لمعرفة المزيد من المعلومات منك
يمكن للعميل تقديم شكوته عبر الاتصال على رقم خدمة العملاء الخاص بشركة STC كالتالي:
- يحق لكل عميل تقديم شكواه بخصوص الخدمات المقدمة إليه بسهولة تامة عبر التواصل مع خدمة العملاء
- تتعهد الشركة بحل المشكلة في غضون 5 أيام من تقديم الشكوى الخاصة بالعميل
- تقوم الشركة بإعلام العميل برقم مراجعة الشكوى عبر الاتصال به أو إرسال رسالة نصية للعميل
- يحق للعميل تصعيد الشكوى في حالة عدم رضا العميل عن الخدمة المقدمة له
- استخدام التطبيق الالكتروني
- الذهاب لأحد أفرع الشركة الموزعة بالمملكة العربية السعودية
- في حالة وجود مشكلة يمكن الاتصال من خارج المملكة العربية السعودية بالرقم 0114520909
- قامت الشركة بعمل بعض التحديثات في الآونة الأخيرة ومنها
- توحيد جميع الأرقام الخاصة بخدمة العملاء بالرقم 900
- طرح التطبيق الخاص بها عبر الإنترنت
- يمكنك إنهاء اشتراكك بأي خدمة بإرسال رسالة نصية لخدمة العملاء مع الطلب بوسبتم توجيهك أو تنفيذ طلبك بسهولة تامة
- طرح خدمة الرد الآلي للتسهيل على العميل وذلك عبرتصنيف مشكلته قبل التحدث مع الموظف لتقليل الجهد والعناء وتوفير الراحة للعميل
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