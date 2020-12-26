تعرف على نظام أبشر بدل فاقد

أبشر الاحوال بدل فاقد أبشر الاحوال بدل فاقد، المستندات المطلوبة لإصدار بدل فاقد، وكيفية الحصول على بطاقة جديدة تم استبدالها أو تلفها أبشر الاحوال بدل فاقد، موقع ابشر للأحوال المدنية “عن بدل الفاقد” هو منصة إلكترونية أطلقتها المملكة العربية السعودية، وخاصة وزارة الداخلية للسماح للمواطنين والمقيمين بإجراء معاملاتهم الرسمية من مكان واحد بدلًا من السفر إلى إدارات متعددة في مواقع مختلفة لتوفير الوقت، ومن أهم الخدمات التي يقدمها موقع أبشر هي استخراج بدل فاقد للأوراق الرسمية التالفة أو المفقودة وتحديدًا الهوية الوطنية ونوضح لكم الخطوات بالتفصيل في هذا المقال.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على موقع ابشر، ثم اختر خدماتي، الأحوال المدنية، والإبلاغ عن المستندات المفقودة، ثم تحديد بطاقة الهوية الوطنية من القائمة وقم بتعبئة البيانات المطلوبة، ثم يتم تحديد موعد إلكترونيًا من خلال خدمة “الاستبدال في حالة الفقد”، إحضار جميع المتطلبات المذكورة في بطاقة الاجتماع، وسوف تحتاج إلى الدخول إلى موقع بعد ذلك، سيتم عرض بعض الخيارات، تحتاج إلى النقر فوق رمز الخدمة ثم اختيار إرسال طلب للإبلاغ عن المستندات المفقودة، بعد ذلك حدد نوع المستند وانقر فوق التحقق من التقرير.

وبمجرد قراءة نص التقرير اقرأه باهتمام وانقر فوق أيقونة نعم، وعندما يتم ملء ورقة البيانات الخاصة بالهوية المفقودة أو وثيقة رسمية مماثلة، يتم تسجيل تاريخ الضياع والمكان أو الدولة التي فقدت فيها أو تعرضت للتلف بالإضافة إلى المدينة المفقودة وسبب الخسارة وكذلك إمكانية إضافة ملاحظات أخرى إن وجدت.

في النهاية، يتم الضغط على زر الإرسال ويتم إرسال البلاغ إلى قطاع نظام المدينة بوزارة الداخلية، وفي السطور التالية نوضح تفاصيل المستندات والأوراق المطلوب إرفاقها بالتقرير لاستلام البطاقة الجديدة لاحقًا وهي: المستندات المطلوبة لإصدار بدل فاقد، صورة شخصية ملونة ونهائية مقاس 4 في 6 سم، وإحضار صورة حقيقية من البطاقة المفقودة أو نسخة من القيد العائلي، مع بيان رسمي مكتوب بخط اليد يثبت أسباب فقدان البطاقة مرفق برسالة من الشرطة لإثبات، وأن يكون مقدم الطلب قد تم سرقته.

كيفية الحصول على بطاقة جديدة تم استبدالها أو تلفها

سيتم حجز اجتماع من خلال منصة Absor لقطاع الأحوال المدنية وفي نفس الوقت ستظهر قائمة بالوثائق المطلوبة تتضمن: البطاقة الأصلية التالفة، وجواز سفر ملون حديثًا مقاس 4 × 6 سم، مع نموذج مدون به معلومات حول البطاقة التالفة بما في ذلك طلب نموذج جديد، وبعد حوالي 14 يومًا من تاريخ تقديم الطلب يتم إصدار البطاقة وإخطار الشخص بالموعد المناسب للاستلام، وهناك غرامة لبدل الفاقد أو التالف بشرط دفع غرامة تصل إلى 100 ريال في حالة التلف أو الضياع لأول مرة، ويبدأ من 300 ريال للمرة الثالثة خسارة إذن فالأمر يصل إلى 1000 ريال في المرة الرابعة التي تفقد فيها أو تتلف الأوراق الرسمية أو بطاقات الهوية الوطنية.

كيف تقدم على بدل فاقد من الوزارة

أولاً يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني ويتم اختيار قسم الأحوال المدنية للإبلاغ عن المستند المفقود، وبعد ذلك يتم اتباع الخطوات المكتوبة وما إذا كانت الوثيقة الرسمية تالفة أو مفقودة أو مسروقة، وفي النهاية يتم تحديد موعد لاستلام المستند الجديد بعد إرفاق المستندات المطلوبة بالطلب والمميز في هذه الخدمة أنها متاحة للمواطنين بالمجان.