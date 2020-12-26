متى يتم صرف رواتب شهر ربيع الآخر بالسعودية؟

صرف رواتب ربيع الآخر بالسعودية، يقوم الكثير من موظفي القطاع الحكومي بالسعودية بمتابعة مستجدات مواعيد صرف رواتب شهر ربيع الآخر لعام 1442، وكذلك موظفي القطاع الخاص وليس الحكومي فقط، وذلك لجميع الجهات الحكومية المختلفة العسكري والطبي والتعليمي وغيره من القطاعات العديدة بالسعودية، وكذلك متابعة مواعيد إيداع رواتب شهر ربيع الآخر للحصول عليه فور نزوله، نقدم موعد صرف رواتب شهر ربيع الآخر لموظفي القطاع الحكومي بمختلف جهاته بالمملكة العربية السعودية.

ميعاد إيداع الرواتب لموظفي السعودية

كما هو المعتاد في السعودية ينتظر الموظفين بالسعودية عمليات إيداع الرواتب لجميع الموظفين في البنوك السعودية بيوم محدد من كل شهر ميلادي على أن تكون جميع الرواتب جاهزة في ميعاد صرف تلك الرواتب، ولكن يجب أن يكون ذلك اليوم بعيدًا عن يوم الجمعة أو يوم السبت، ففي حالة يوم الجمعة يتم إيداع رواتب الموظفين بيوم الخميس، وفي حالة يوم السبت يتم إيداع الرواتب بيوم الأحد، وذلك حتى لا يتم تأخير رواتب الموظفين لفترة طويلة وتوفير تلك الرواتب في مواعيدها المحددة من كل شهر ميلادي، وهذا ما تسعى إليه جميع قطاعات العمل الحكومي بالسعودية.

موعد صرف رواتب ربيع الآخر

قامت وزارة الخدمة المدنية بالسعودية بالإعلان عن موعد صرف رواتب ربيع الآخر لموظفي القطاعات الحكومية بالسعودية، حيث يتم صرفها بشكل رسمي مع نهاية كل شهر ميلادي على أن يكون ذلك اليوم المحدد صرف الرواتب به يوم عمل رسمي وليس إجازة رسمية، والمفترض أن يكون يوم صرف رواتب الموظفين لشهر ربيع الآخر هو يوم الأحد الموافق 12/5/1442 والموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر، مما يعني أنه سيتم صرف تلك الرواتب غدًا.