تعرف أكثر على خدمة مكالمات موبايلي بسعر 25 ريال 

خدمة مكالمات موبايلي، المكالمات تهم عدد كبير من ضمن عملاء موبايلي، حيث أن هناك الكثير من المواطنين المشتركين في خدمة موبايلي 25 ريال للمكالمات نظرًا لأنها توفر باقة مميزة من الخدمات، لهذا فقد نالت شعبية كبيرة وهي مناسبة لجميع الشرائح تحديدًا محدودة الدخل، لذلك سوف نوضح لجميع المواطنين الذين يبحثون عن خدمات مميزة في هذا المقال عن كيفية تفعيل خدمة موبايلي 25 ريال للمكالمات.

تفعيل خدمة مكالمات موبايلي 25 ريال

يعتبر تفعيل خدمة مكالمات موبايلي 25 ريال ليس بالأمر الصعب، ويتم من خلال القيام بإرسال رسالة مكتوب فيها الرقم 9930 إلى الرقم 1100، وسوف تصل لك رسالة تؤكد عملية تفعيل الخدمة لديكم، وهذا العرض متاح لجميع عملاء موبايلي من المشتركين في الباقات مسبقة الدفع وتعد هذه الخدمة من أفضل الباقات الاقتصادية التي توفرها موبايلي لمستخدمي الشرائح مسبقة الدفع داخل شبكة موبايلي السعودية.

كيفية إلغاء تفعيل خدمة مكالمات موبايلي 25 ريال

يستطيع عملاء موبايلي إلغاء التجديد التلقائي عبر ارسال الرمز المحدد إلى 1100، قم بإرسال 8251 لإلغاء التجديد التلقائي من خدمة الدقائق الشهرية، وأرسل 8601 لإلغاء التجديد التلقائي من خدمة الدقائق الشهرية بلس، خدمة الدقائق المحلية من موبايلي، تقدم شركة موبايلي عروضًا مميزة يومية أو أسبوعية أو شهرية لجميع المشتركين الذين يستخدمون البطاقة فقط للمكالمات المحلية عبر شبكة موبايلي، وتحاول من خلال هذه العروض جذب المشتركين للإشتراك بها بشكل أكبر، لهذا أتاحت عروض مميزة ورائعة أصبحت محط إهتمام الكثير من الأشخاص، لذلك سوف نقدم لكم خدمة الدقائق المحلية المميزة من موبايلي: الدقائق المحلية اليومية الدقائق المحلية الاسبوعية الدقائق المحلية الشهرية الدقائق المحلية الشهرية بلس، دقائق محلية لجميع الشبكات25 دقيقة 150 دقيقة 250 دقيقة 600 دقيقة، ورمز الاشتراك: 8250، 8025، مدة الصلاحية 1 يوم، 7 أيام، 30 يوم، قيمة الاشتراك 3 ريال سعودي 15 ريال سعودي 25 ريال سعودي 40 ريال سعودي، بلاقيود أو شروط فقط قم بإرسال رقم 8800 إلى الرقم 1100 وسيصلك بدقائق لجميع الشبكات المحلية السعودية بأسعار مميزة وقليلة للجميع مستخدمي شبكة موبايلي.