اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين الجدد، حددت الهيئة العامة للتدريب والتدريس عن مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، وأعلنت الهيئة أنه سيتم إعلان نتائج الرخصة في نهاية شهر مايو ٢٠٢١، وسوف تقام الاختبارات للحصول على جميع درجات الرخصة مثل معلم ممارس، ودرجة معلم خبير، ودرجة معلم متقدم، وتلك الدرجات يمكن للمعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس الحصول عليها أو المعلمين الذين يمارسون مهنة التعليم أو التدريس منذ ١٠ أعوام.

مواعيد أداء اختبارت الرخصة المهنية للمعلمين

أعلنت هيئة التدريب والتدريس عن مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين الجدد، وسوف تبدأ اختبارات الفترة الأولى وهو اختبار القسم التخصصي يوم ٢٣ يناير ٢٠٢١ اما الفئة الثانية من الاختبارات المهنية لقسم العام التربوي يوم ٢٠ مارس المقبل وحتى يوم ٢٦ من الشهر نفسه

شروط الحصول على الرخصة المهنية

وضعت هيئة التدريب والتدريس العديد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر في المعلم المتقدم للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، وتلك الشروط كما يلي:

المعلم الذي اجتاز اختبارات الكفايات من قبل.

المعلم الذي اجتاز رخصة الكفايات للقسمين العام والتخصصي.

تحقيق الحد الأدنى في القسمين العام والتخصصي .

للحصول على رخصة متعلم ممارس يجب الحصول على عدد درجات من ٥٠ إلى ٦٠ درجة، ولا تقل خبرة المعلم عن ٥ سنوات.

للحصول على درجة معلم متقدم يجب الحصول على عدد درجات من ٧٠ الى ٧٩ درجة،وخبرة المعلم لا تقل عن ٥ سنوات.

للحصول على رخصة متعلم خبير يجب الحصول على عدد درجات لا يقل عن ٨٠ درجة، وخبرة لا تقل عن ١٠ سنوات.

ومن الجدير ذكره أنه أكدت الهيئة العامة للتدريب والتدريس أن عدد كبير جدًا ومن المعلمين قدم في اختبارات الرخصة المهنية، وتجاوز عدد الأشخاص الراغبين في الحصول على الرخصة حوالى ٣٥ ألف معلم ومعلمة، وأكدت الهيئة أنه جارى استلام طلبات من المعلمين الراغبين في أداء إختبارات الرخصة المهنية.