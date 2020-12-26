الكويت تبدأ حملتها الفعلية للتطعيم ضد كورونا غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، بدء حملة أعمالها الفعلية غدا الأحد، لتطعيم الفئات ذات الأولوية من العاملين بالقطاع الصحى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، من الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مباشرة، ومع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.





وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند -فى بيان صحفى اليوم السبت، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- إن ذلك يأتى انطلاقا من مرتكزات الوزارة لخطة التطعيم المعدة سلفا. وأوضح السند أن خطة واستراتيجية الوزارة بشأن حملة التطعيم المضاد لـ"كوفيد 19" تركز بشكل أساسى على إعطاء الأولوية للكوادر الطبية فى المرحلة الأولى من مراحل الحملة. وأضاف أنه تمت دعوة كوادر وزارة الصحة الكويتية اليوم عبر رسائل نصية، متضمنة موعد ومكان التطعيم؛ وذلك لمن أعلن رغبته بأخذ اللقاح وأتم التسجيل بالموقع المخصص للحملة.

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