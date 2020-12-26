إسبانيا تعلن اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا المتحور

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم السبت، رصدها 4 إصابات على الأقل، بفيروس كورونا المتحور من نفس السلالة الجديدة التى ظهرت فى المملكة المتحدة قبل أيام، بحسب قناة "روسيا اليوم".





وتتعلق هذه الإصابات بأشخاص وصلوا مؤخرا إلى إسبانيا قادمين من بريطانيا، من بينهم رجل وزوجته وابنته، وهم فى حالة صحية غير خطيرة حسب أنطونيو ثاباتيرو المسؤول السامى فى وزارة الصحة الإسبانية.

وأضاف المسؤول بأن 3 أشخاص آخرين يخضعون للاختبارات للتأكد من إصابتهم بذات الفيروس من عدمها، وسوف تُعرَف نتائج التحاليل يوم الثلاثاء المقبل أو الأربعاء فى أبعد تقدير.

ويتزامن هذا التطور الصحى فى إسبانيا مع بداية وصول لقاح "فايزر-بيونتيك" إلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى منذ مساء أمس الجمعة، على غرار إيطاليا وفرنسا واليونان، على أن تنطلق حملات التطعيم باللقاح، بما فى ذلك إسبانيا، ابتداء من يوم غد الأحد.