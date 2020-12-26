غرق سفينة إنزال إيرانية على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز

جدة - نرمين السيد - وأوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة فى محافظة هرمزغان، إسماعيل مكى زادة، أن السفينة انقلبت مساء أمس الجمعة على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وذكر مكى زادة أن الطرف الإيرانى أجرى اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحرى فى الإمارات وعمان وباكستان وكافة السفن التى تعبر مضيق هرمز للعثور على البحارة السبعة الذين كانوا على متن السفينة.

وشدد المسؤول الإيرانى على أن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة وتم استنفار كل القوات المتاحة للعثور على المفقودين.