فيديو .. متظاهرون يحاصرون مقر إقامة نتنياهو بالقدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - أغلق متظاهرون إسرائيليون، الطريق إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فى مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، فى نهاية أسبوع سياسى ساخن، شهد حل الكنيست "البرلمان" والإعلان عن الذهاب لانتخابات جديدة.





وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، فإن عشرات المتظاهرين أربكوا قوات الشرطة بعد وصولهم مبكرا إلى موقع التظاهرة الأسبوعية التى ينظمها مناهضون لنتنياهو أمام مقر إقامته فى شارع بلفور بالقدس الغربية المحتلة وفى العديد من البؤر بإسرائيل. وحمل المتظاهرون المشاعل ورددوا هتافات تطالب نتنياهو باعتزال الحياة السياسية على خلفية اتهامه بـ 3 قضايا فساد بدأت محاكمته فيها 24 مايو الماضى. وانطلقت التظاهرات فى أنحاء متفرقة من إسرائيل لاسيما على الجسور والتقاطعات، وفى تل أبيب وقرب المنزل الشخصل لنتنياهو بمدينة قيسارية. والثلاء الماضى، حل الكنيست الإسرائيلى نفسه تلقائيا بعد فشل الائتلاف الحكومى بقيادة نتنياهو فى تمرير الميزانية، ومن المقرر أن تذهب إسرائيل فى 23 مارس المقبل إلى انتخابات هى الرابعة فى غضون عامين.

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