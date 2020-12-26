تركيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا و253 وفاة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة التركية، فى إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15.118 شخصا، ليصل إلى مستوى 2.133.373 حالة.
وتمثل هذه الحصيلة تراجعا نسبيا لمؤشر الإصابات اليومية بالمرض حيث بلغ يوم 23 ديسمبر 19.650 حالة، وفى 24 ديسمبر 18.102، وفى 25 ديسمبر 17.543 حالة.
وذكرت وزارة الصحة التركية أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 19.624 شخصا بعد تسجيل 253 حالة جديدة، مقابل 259 يوم 23 ديسمبر، و254 فى 24 ديسمبر، و256 فى 25 ديسمبر.
كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 23.231 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا فى البلاد إلى 1.994.034 شخصا.
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