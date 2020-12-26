جدة - نرمين السيد - وأضافت الحكومة الليبية، أن زيارة آكار لطرابلس تعتبر تأجيجا للحرب، داعية الليبيين لتفويت الفرصة على المستعمر التركى. وكشفت وسائل إعلام ليبية، صباح اليوم السبت، عن وصول وزير الدفاع التركى خلوصى آكار إلى العاصمة الليبية طرابلس، فى زيارة غير معلنة، حسبما نقلت قناة "العربية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة المؤقتة : زيارة وزير دفاع تركيا لطرابلس محاولة لعرقلة أى تقارب ليبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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