مركزها البقاع.. هزة أرضية تضرب لبنان

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن هزة ارضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة البقاع شرقي البلاد عند الساعة السابعة إلا ربع بالتوقيت المحلي، ومركزها فالق اليمونة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، و12 حالة وفاة.

كشفت إدارة الكوارث في محافطة عكار اللبنانية عن تسجيل 56 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ "كوفيد-19".

أوضح البيان اليومي للإدارة آخر مستجدات الإصابات بالفيروس في عكار، حيث توزعت الإصابات على النحو التالي: 5 في ​القبيات، حلبا 4، الحاكور 4، العوينات 3، عيدمون 2، ​عكار العتيقة​ 2، الحويش 2، ​برقايل​ 2، عين ​الذهب​ 2، بيت الحاج 2، بقرزلا 2، بيت يونس 2، ​منيارة​ 2.

وبلغ إجمالي الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في عكار 4246 إصابة.

في المقابل، بلغ إجمالي حالات الشفاء 3364 حالة، بعد تسجيل 38 حالة شفاء جديدة.

فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في عكار 73 حالة، ولم يتم تسجيل أي وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظة.

بينما أعلنت بلدية الدوير تسجيل 12 إصابة جديدة في البلدة خلال الـ72 ساعة الماضية خضعون للحجر المنزلي مع المخالطين لهم.

بينما سجل قضاء الكورة، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تم اكتشاف 17 إصابة جديدة في قضاء زغرتا.