علماء يكشفون طريقة لتدمير 99.9% من فيروسات كورونا في 30 ثانية

أكد باحثون وعلماء من جامعة تل أبيب أن استخدام الآشعة فوق البنفسجية UV-LEDs بترددات محددة، يمكنه أن يقتل بكفاءة وسرعة عالية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن البروفيسور هاداس مامان المسؤولة عن الدراسة ورئيسة برنامج الهندسة البيئية في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة تل أبيب قولها إنه من السهل للغاية قتل كورونا باستخدام مصابيح LED التي تضيء بالأشعة فوق البنفسجية.

وذكرت الباحثة بالجامعة الإسرائيلية أن هذه المصابيح التي تضيء بالأشعة البنفسجية لا تحتاج سوى أقل من نصف دقيقة لتدمير أكثر من 99.9٪ من فيروسات كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في العالم، مشيرة إلى أن تلك المصابيح يمكنها تطهير الأسطح من فيروس كورونا بفعالية جيدة.

وترى مامان أنه يمكن تركيب مصابيح رخيصة من هذا النوع، في أنظمة التهوية ومكيفات الهواء لتعقيم الهواء الذي ينتشر في الغرف.

ويعتقد معدو الدراسة أنه بتلك الطريقة ستكون الآشعة البنفسجية قادرة على تطهير الأسطح والمساحات الواسعة بكفاءة عالية.

وتشير مامان قائدة الدراسة إلى أن المصابيح لديها ميزة أنه يمكن تشغيلها أو إيقافها في أي لحظة، معتقدة أنه بحلول عام 2025 ستكون تلك التكنولوجيا هي المستقبل وفعالة من حيث التكلفة لتصبح هي السائدة.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن الأشعة البنفسجية لديها أثر كبير على التركيبات الجينية للفيروسات وقدرتها على التكاثر، فيما لايزال العلماء يجرون الأبحاث على فيروس كورونا وسلالاته المتحورة.