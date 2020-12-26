لأول مرة.. كورونا يتهاوى في فرنسا والإصابات تنخفض بمعدل 20 ألفًا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 3093 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتسجل بذلك انخفاضًا غير مسبوقًا في يوم واحد فقط، حيث تجاوزت عدد الإصابات المسجلة خلال اليومين الماضيين حاجز الـ 20 ألف حالة.

ولم تكشف السلطات الفرنسية حتى الآن، عما إذا كان هذا الانخفاض المفاجئ يعود لسبب تقني أم بسبب التوقف عن إجراء المسحات.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، فإن 85 مصابًا بكورونا دخلوا المستشفيات الفرنسية خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد المصابين داخل المستشفيات إلى 24,477 مصابًا.

وأدى الوباء منذ انتشاره بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص ولا يزال مستشريًا في كثير من أنحاء العالم، لكن إطلاق حملات التلقيح مؤخرا عزز الآمال في أن يكون عام 2021 أقل سوءا.

وسُجّلت رسميًا أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات السلطات الصحية المحلية.

وتستعد فرنسا لإطلاق حملة تطعيم ضد كورونا غدًا، وذلك بعد وصول أول دفعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى باريس اليوم.