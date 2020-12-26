منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم خلال العام الجاري 2020 لن تكون الأخيرة، قائلا: "هذا أمر واقع".

وأضاف تيدروس - في كلمة مسجلة نشرتها المنظمة اليوم /السبت/ وأوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "من الصعب التصديق بأن كوفيد-19 كان غير معروف بالنسبة لنا على الإطلاق منذ عام واحد فقط.. عالمنا انقلب رأسا على عقب خلال الأشهر الـ12 الماضية".

وتابع: "تداعيات الجائحة تخرج بعيدا عن نطاق المرض نفسه، ولها تبعات بعيدة المدى بالنسبة إلى المجتمعات والاقتصادات، لكن كل هذا لا يجب أن يمثل مفاجأة، وكانت هناك على مدار سنوات طويلة تقارير وأبحاث وإرشادات متعددة قالت كلها إن العالم ليس جاهزا لمواجهة أي جائحة".