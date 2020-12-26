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عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة للمقيمين في الإمارات 2021 يهتم الكثير من المواطنين بدولة الإمارات بمعرفة رسوم تجديد الإقامة للمقيمين بعد أن تم العمل بتعديل بعض الأنظمة الجديدة داخل الإمارات، والتي تعمل في الوقت الحالي ل تقديم كافة الخدمات بكل سهولة ويسر لجميع المقيمين داخل دولة الإمارات، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على رسوم تجديد الإقامة للمقيمين بالإمارات بالتفصيل.

تقوم دولة بشكل دائم لتجديد الرسوم كل عام وذلك ما بين الارتفاع والانخفاض وعلى حسب القرارات الرسمية التي تم اتخاذها قبل ذلك بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد والعالم كله لأن انتشار هذا الوباء أثر كثيراً على اقتصاد العديد من الدول، وبالتالي يتم الكثير من المقيمين داخل دولة الإمارات بمعرفة رسوم تجديد الإقامة للمقيمين بشكل تفصيلي بعد التعديلات الجديدة التي تمت، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

رسوم تجديد الإقامة للمقيمين بالإمارات

تم تحديد رسوم تجديد الإقامة للمقيمين بالإمارات تصل إلى 800 درهم إماراتي وبالتالي ينبغي على رب الأسرة أن يقوم بدفع هذه الرسوم لجميع الأشخاص المتواجدين معه داخل البلاد، أما في حالة ما يسمى المكفول يتم دفع مبالغ أخرى تصل إلى 1350 ولا يوجد صلاحية أن الأم عليها كفالة الأبناء في حالة وجود الأب، وذلك عندما تنطبق عليه كافة الشروط والأحكام التي تم تحديد رسوم تجديد الإقامة الامارات.

تجديد الاقامة في الامارات

يتم تجهيز نموذج طلب تجديد الاقامة يكون مختوم من جانب الكفيل وتقديم استمارة تسجيل الهوية بجانب تقديم طلب من خلال الإنترنت.

يجب أن يتم تقديم شهادة صحية تم الحصول عليها من إحدى المستشفيات التابعه للحكومة وجواز سفر للمكفولين بجانب تواجد نقطة تجارية تكون سارية.

خطوات تجديد الاقامة في الامارات

يمكنكم تجديد الاقامة في الامارات بكل سهولة من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت إذا كنت تريد تجديد الاقامة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية واذا لم يتوفر لديك حساب تقوم بتسجيل الدخول واضافة البيانات المطلوبه منك بشكل صحيح ثم اضغط على كلمة المكفولين وتحديد خدمة تجديد الإقامة ثم القيام بتسجيل البيانات المطلوبة منك.

غرامات عدم تجديد الاقامة

قامت الحكومة الاماراتية بفرض الغرامات المالية على المقيمين داخل البلاد اذا لم يقوم بتجديد الاقامه في موعدها وهي كالاتي،

يتم دفع غرامة تصل إلى 25 درهم إماراتي عن كل يوم يتم التأخير في بعد عدم تجديد الاقامه في اول ستة اشهر أو يتم دفع غرامة مالية تصل إلى 50 درهم إماراتي عن كل يوم يتم التأخير في الستة أشهر التالية، أما في حالة تعدي المدة المحددة، لهذا المقيم داخل البلاد عن تجديد الاقامة لمدة عام يتم دفع 100 درهم إماراتي عن كل يوم تأخير.

شروط تجديد التأشيرة للمقيمين

ينبغي على هذا الكفيل أن يكون لديه اقامة داخل دولة الإمارات وقام بتجديد الهوية الوطنية من الهيئة الاتحادية بجانب عمل كافة الفحوصات الطبية مع تواجد تأمين صحي خاص بدولة الإمارات.