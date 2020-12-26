رئيس حكومة القرم يعلن إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد جوتسانيوك "54 عاما" الذى ترأس حكومة القرم فى أكتوبر العام الماضى، عبر صفحته فى موقع "فيسبوك"، أنه يخضع أسبوعيا لفحوصات كورونا وجاءت نتائج آخرها إيجابية، بحسب قناة "روسيا اليوم".
وذكر المسؤول أنه دخل الحجر الصحى، وقرر أخذ إجازة لفترة الإصابة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه يواصل أداء مهامه عن بعد بالتنسيق مع رئيس جمهورية القرم سيرجى أكسيونوف.
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