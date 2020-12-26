تحقيق فرنسى مع كارلوس غصن فى لبنان الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول فى وزارة العدل اللبنانية، اليوم السبت، إن فريقا من المحققين الفرنسيين سيصل إلى بيروت الشهر المقبل للمشاركة فى استجواب المدير التنفيذى السابق لتحالف "رينو- نيسان"، كارلوس غصن، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وكان غصن، الذى يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، قد فر من اليابان فى هروب تصدر عناوين الصحف العام الماضى، ووصل إلى لبنان فى 30 ديسمبر 2019.

وبالإضافة إلى محاكمته فى اليابان، يواجه رجل الأعمال البالغ من العمر 66 عاما، عددا من التحديات القانونية فى فرنسا.

وقال المسؤول اللبنانى، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المحققين الفرنسيين "سيعملون جنبا إلى جنب مع نظرائهم اللبنانيين".

وبعد أن قاد شركة نيسان اليابانية لمدة عقدين من الزمن، تم القبض على غصن فى اليابان فى نوفمبر 2018 بتهم خيانة الأمانة وإساءة استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية وانتهاك قوانين الأوراق المالية، من خلال عدم الكشف عن تعويضه بالكامل.

من جانبه، نفى الرجل ارتكاب أى مخالفات، وهرب من اليابان أثناء وجوده خارج السجن بكفالة فى انتظار المحاكمة.

وتم فتح تحقيقين على الأقل متعلقين بغصن فى فرنسا، ركز أحدهما على معاملات مشبوهة فى "رينو"، بالإضافة إلى المدفوعات المشبوهة للرحلات والأحداث الخاصة التى دفعتها شركة "رينو- نيسان" القابضة، ومقرها هولندا.

وركز تحقيق آخر على سوء استخدام لأموال الشركة، لحفل أقامه غصن فى قصر فرساى فى فرنسا، ويهدف التحقيق الفرنسى إلى تحديد المسؤول عن سلسلة الانتهاكات المالية المزعومة بين عامى 2009 و2020.