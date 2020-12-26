مقتل شخصين وإصابة 7 بانفجار فى ولاية بلوشستان الباكستانية

جدة - نرمين السيد - نقلت وسائل إعلام باكستانية، عن الشرطة أن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرون بانفجار وقع فى إقليم بلوشستان جنوب غربى البلاد، اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





ووقع الانفجار بالقرب من ناد لكرة القدم فى منطقة بنجور، ونجم عنه أيضا تضرر سيارتين على الأقل، فيما تم نشر قوات الأمن فى مكان الحادث. يذكر أنه فى 15 أكتوبر المنصرم، قتل 15 شخصا فى كمين نصبه "إرهابيون" فى إقليم بلوشستان، استهدف قافلة عمال تابعين لقطاع المحروقات كانت مرفوقة بفرقة حراسة شبه عسكرية.

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