روسيا.. إصابة رئيس حكومة القرم بكورونا 

أعلن رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم الروسية يوري غوتسانيوك، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
وأكد غوتسانيوك (54 عاما) الذي ترأس حكومة القرم في أكتوبر العام الماضي، عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، أنه يخضع أسبوعيا لفحوصات كورونا وجاءت نتائج آخرها إيجابية.
وذكر المسؤول أنه دخل الحجر الصحي وقرر أخذ إجازة لفترة الإصابة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يواصل أداء مهامه عن بعد بالتنسيق مع رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف.
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