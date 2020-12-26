فيديو جديد.. لحظة الانفجار الضخم في مدينة ناشفيل الأمريكية

نشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو جديدا، يرصد لحظة الانفجار الضخم الذي ضرب مدينة ناشفيل، بولاية تينيسي الأمريكية، وخلف دمارا واسعا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عربة "آر في" - كارفان للسكن - متوقفة وسط مدينة ناشفيل قبل لحظات من انفجارها.
ويرصد الفيديو لحظة انفجار السيارة في وسط ناشفيل، مسببة دمارا واسعا بعدد كبير من المباني، وهو المقطع الأول الذي تظهر فيه العربة قبل انفجارها.
وكانت الشرطة الأمريكية نشرت، أمس الجمعة، أول صورة للعربة المستخدمة في التفجير الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح ونقلهم للمستشفى.
وكشفت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن هوية شخص على صلة بتفجير ناشفيل، موضحة أنه يبلغ 63 عاما ويمتلك سيارة شبيهة لتلك المستخدمة في الهجوم.
وذكرت الشرطة الأمريكية أن التفجير الهائل الذي هز ناشفيل عشية عيد الميلاد، كان "متعمد" وألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية وأثر على شبكة الاتصالات والكهرباء في المدينة.
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