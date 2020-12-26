طائرة إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

أعلن الجيش الللبناني، اليوم السبت، أن طائرة إستطلاع اسرائيلية اخترقت الأجواء فوق إحدى المدن الجنوبية.

وذكر بيان للجيش اللبناني أن طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة رميش.

وبحسب البيان، نفذت الطائرة الإسرائيلية طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20.30 من فوق بلدة رميش.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من أنباء عن وقوع انفجار عند الحدود اللبنانية-الاسرائيلية، استهدف قوات إسرائيلية.

فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أن دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود مع لبنان ناتج عن أعمال ميدانية اعتيادية للقوات الموجودة على الحدود.