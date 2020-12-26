الصحة السعودية: لا إصابات بسلالة كورونا الجديدة في المملكة

نقلت قناة "العربية" عن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة تصريحه بأن السعودية لم تسجل حتى الآن أي إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

وقال الربيعة إن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجرعة الأولى من لقاح كورونا، شهدت ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة.

وقدم الربيعة ‏الشكر لولي العهد السعودي على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد تلقى، مساء الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.

وقال وزير الصحة السعودي: "أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم".

وأضاف "ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لإحدى أهم السياسات ضمن رؤية 2030، وهي سياسة "الوقاية خير من العلاج"، والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لا تصيب بالمرض الشديد، ونادرًا ما تصيب الشخص مرتين.

وقال الدكتور عبد الله عسيري وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية، وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية، إن سلالة كورونا الجديدة ليست أكثر شدة من السلالات السابقة.

وأضاف في مقطع فيديو نشرته الصحة السعودية أن "فيروسات كورونا نادرًا ما تصيب الشخص مرتين"، مضيفا أن الأجسام المناعية التي يطورها الجسم قادرة على منع الإصابة الثانية لفترة قد تصل إلى 5 أشهر.

وذكر المسؤول السعودي أن تحور فيروس كورونا لن يغير في قدرته على إصابة الإنسان بالمرض الشديد، وتابع "لا يبدو أنه أكثر ضراوة من السلالات السابقة التي ترصد في بقية فيروسات كورونا".

ووصل عدد الاإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 362066 حالة، في حين بلغ العدد الكلي للوفيات 6176 حالة.