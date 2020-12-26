القوات الروسية تنزع فتيل 150 ألف لغم منتشر في أراضي سوريا

أعلن قائد القوات الروسية في سوريا، الفريق سيرجي كوزوفليف، اليوم الاثنين، أن فرق المفرقعات الروسية فحصت خلال مهمتها التي استمرت خمس سنوات أكثر من 10 آلاف هكتار في سوريا، وعثرت على أكثر من 150 ألف لغم داخلها.
وقال كوزوفليف: "لقد قامت القوات الهندسية المنتشرة في سوريا بجهود دؤوبة لإزالة الألغام في أكثر من عشرة آلاف هكتار من الأراضي السورية، ونزع فتيل أكثر من 150 ألف مادة متفجرة والتخلص منها"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.
وشاركت القوات الهندسية الروسية في سوريا منذ خمس سنوات، وساهموا في إزالة الألغام في العديد من المدن السورية التي كانت بمثابة ساحة للصراع، ومن بين تلك المدن حلب وتدمر ودير الزور، كما عمل الخبراء الروس على تجريب أكثر من 1200 خبير متفجرات في الجيش السوري،
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