وأضاف: "نريد أن ننتج أكثر من مليار جرعة مع شركة فايزر العام المقبل. نريد توزيعهم لأكثر من 80 دولة.. هذا ليس سهلًا، فاللقاحات يتم صناعتها بطريقة معقدة، ولكننا سنبدأ في التعاون مع الشركات الأخرى مجددًا".
وتابع: "إذا تمكنا من تنفيذ خططنا بشأن كيفية زيادة الإنتاج، فيمكننا الكشف عنها في يناير أو فبراير. أعتقد أنه يمكننا زيادة الإنتاج، لكن ليس لدينا خطة مضمونة بعد."
وحول التأثيرات الجانبية للقاح، أوضح مخترع لقاح كورونا أنه جرى تطعيم لقاحهم لـ1.5 مليون شخص حتى الآن، مبينا أن التأثيرات تمثلت بالصداع وألم بالذراع والقليل من التعب وأحيانًا ارتفاع درجة الحرارة.
وأكد أن التأثيرات الجانبية اختفت في غضون يوم أو يومين.
وأضاف: "نادرا ما تكون الحساسية من الآثار الجانبية للقاح، ويمكن أن تظهر في أول 30 دقيقة، ولهذا السبب ينبغي بقاء الفريق الطبي بجانب الشخص الملقّح لمدة 30 دقيقة بعد تلقيه اللقاح. يمكن أن يظهر عرض لدى واحد من بين كل 50 ألف شخص".
وحذر شاهين متلقي اللقاح قائلًا: "لقاحاتنا ليست في وضع يمكنها من تقليل العدوى في فصل الشتاء، وينبغي أن يكون الناس منضبطين وعليهم حماية أنفسهم والآخرين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخترع لقاح كورونا يحسم الجدل حول أعراضه الجانبية ويوجه تحذيرا لمتلقي الدواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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