نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تطلق غدًا حملة للتطعيم ضد كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، انطلاق أعمال حملة التطعيم بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا اعتبارًا من يوم غد الأحد.

وقالت الصحة الكويتية في بيان، إن الحملة تبدأ بتطعيم الفئات ذات الأولوية من العاملين في القطاع الصحي.

وأوضحت الصحة الكويتية أنه لم يتم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة بعد مرور نحو 48 ساعة على الأقراد المتلقين لقاح كورونا خلال الافتتاح التجريبي للحملة.

وكانت الصحة الكويتية أكدت أمس، عدم رصد أي إصابات بسلالة كورونا الجديدة التي تفشت في بريطانيا.