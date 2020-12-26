تحليل نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية فقط وبدون رقم سري للشهادات 1442

قدمت وزارة التعليم عملية تحليل نتائج الطلاب خلال رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق بدون رقم سري ككل عام، حيث يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 بكل سهولة عن طريق الرابط المفعل الذي يتم إعلان النتائج بالهوية الوطنية من خلاله، وأكدت الوزارة أن عملية الحصول علي شهادات الفصل الأول من منصة مدرستي سيكون عبر noorresults، ويمكنكم الحصول علي قائمة كاملة تحتوي كافة الدرجات للفصل الدراسي الأول بالعام الجاري، والذي يتم ممارسة العملية التعليمية خلالة عن بعد، في إطار الحفاظ علي الصحة العامة للجميع، لهذا سنوفر لكم الآن نتائج نور المركزي من وزارة التعليم، وخطوات مبسطة من أجل استعلام نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط وفق ما توفره الوزارة.

نظام نور برقم الهوية للنتائج

قامت وزارة التعليم بتفعيل رابط نظام نور 1442 لاستعلام نتائج الطلاب برقم الهويه فقط بكل سهولة، هذا بعد أن انطلقت الامتحانات يوم الأحد الماضي الموافق 20 من ديسمبر 2020، واستمرت حتي نهاية الأسبوع يوم الخميس الموافق 24 من نفس الشهر، وتم إعلان النتائج برقم الهوية ورمز التحقق مرحلة التعليم الابتدائي علي الفور، ويتبقى حالياً الاستعلام عن نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية ونوفر لكم شرح مبسط من أجل الحصول علي شهايد الطلاب.

رابط نتائج نظام نور 1442

يمكنكم القيام بعملية تحليل نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق، وذلك بكل سهولة عن طريق الخطوات الآتية:-

الخطوة الأولي:- الدخول إلي رابط الموقع الإلكتروني نور لنتائج الطلاب، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

الخطوة الثانية:- لطباعة إشعار الدرجات، يتم إجراء تسجيل الدخول عبر موقع نور المركزي إذا لم يتم تفعيل الرابط بالهوية.

الخطوة الثالثة:- عند تفعيل وزارة التعليم رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، تجدونه بالرابط المرفق.

الخطوة الرابعة:- يتم تطبيق الشرح الموضح أعلاه، وبعدها يقوم المستخدم بطباعة إشعار الدرجات.

كانت هذه الخطوات الرئيسية من أجل الاستعلام عن طريق رابط نظام نور للنتائج 1442 هـ، ويمكنكم تطبيق استخراج الإشعارات وفق الفيديو والشرح القادم.

شرح تحليل نتائج الطلاب 1442

وضح لنا الفيديو التالي طريقة وكيفية تحميل درجات الطلاب عن طريق رابط نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري، وكل ما عليكم هو تنفيذ التعليمات.

كانت هذه أخر توضيحات وزارة التعليم بشأن إعلان النتائج برقم الهوية، ويمكنكم استعلام نتائج نور 1442 الفصل الأول بكل سهولة.