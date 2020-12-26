أمريكا تسجل 146 ألف إصابة جديدة و1.692 وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، بتسجيلها 1.692 وفاة جديدة بفيروس كورونا من الساعة 16:00 من يوم الخميس وحتى 16:00 من يوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".





وذكرت المراكز الأمريكية، فى إحصائية يومية تعكس الوضع حتى 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، مقارنة بتقريرها فى اليوم السابق، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة وصل إلى 18.730.806 بزيادة 146.512 حالة مقابل 192.723 من الجمعة حتى الخميس. وأضافت أن عدد الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا "COVID-19"، زاد إلى 329.592 حالة، بعد أن أودى المرض بحياة 1.692 شخصا، مقارنة مع 2.804 فى الإحصائية السابقة. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

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