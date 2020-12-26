مقتل 8 أشخاص فى عاصفة ثلجية ضربت شمالى طهران

جدة - نرمين السيد - وزاد عدد المفقودين مع تلقى السلطات بلاغات من أسر يساورها القلق على أبنائها، فيما أشار تقرير لوكالة أنباء محلية، إلى أن عددهم يمكن أن يصل إلى 12 شخصا.

وأضاف التقرير أن جهود البحث والإنقاذ توقفت خلال الليل، وسوف تستأنف غدا الأحد.

وتقع طهران عند سفح سلسلة جبال ألبرز التى يوجد بها عدد من منتجعات التزلج.