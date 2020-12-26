جدة - نرمين السيد - وزاد عدد المفقودين مع تلقى السلطات بلاغات من أسر يساورها القلق على أبنائها، فيما أشار تقرير لوكالة أنباء محلية، إلى أن عددهم يمكن أن يصل إلى 12 شخصا.
وأضاف التقرير أن جهود البحث والإنقاذ توقفت خلال الليل، وسوف تستأنف غدا الأحد.
وتقع طهران عند سفح سلسلة جبال ألبرز التى يوجد بها عدد من منتجعات التزلج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 8 أشخاص فى عاصفة ثلجية ضربت شمالى طهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.