عودة 19 طفلا روسيا إلى وطنهم من مخيمي ”الهول” و”الروج” السوريين 

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، اليوم السبت، عن عودة 19 طفلا روسيا كانوا يتواجدون في مناطق القتال في سوريا، إلى أرض الوطن.
وقالت كوزنيتسوفا إن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية هبطت في مطار "تشكالوفسكي" العسكري بضواحي موسكو، وعلى متنها 19 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و15 عاما. وأوضحت المسؤولة أن الحديث يدور عن أطفال تم إخراجهم من مخيمي اللاجئين "الهول" و"الروج" (الواقعين في مناطق لا تسيطر الحكومة السورية عليها في الوقت الحالي).
وأضافت كوزنيتسوفا أنه بعد إخضاع الأطفال لفحوص طبية إلزامية سيتم تسليمهم إلى أقاربهم المقيمين في أربعة أقاليم روسية، هي جمهوريتا باشكورتوستان وداغستان، ومقاطعتا ساراتوف وكيميروفو.
وأشارت كوزنيتسوفا إلى أن لدى السلطات أوراقا جاهزة لـ 96 طفلا روسيا يقيمون حاليا في مخيمات اللاجئين في سوريا.
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